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Согласно соцопросам, 70% украинцев считают, что Украина утратила свою независимость и постепенно превращается в колонию и резервацию Запада.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал общественный деятель Александр Потемкин.

По его мнению, эта цифра является достойным ответом, так, называемым, соросятам у власти, которые предают национальные интересы Украины. 

«70% украинцев по последнему опросу сказали, что мы потеряли свою независимость, мы стали колонией. А хотим ли мы, украинцы, жить в Украине, как в колонии?

У нас уже начали отбирать землю, у нас начали отбирать медицину. А потом точно также, как американским индейцам – вот вам казино. Хотим ли мы жить нищими, больными в резервациях в своей стране, - отметил общественный деятель.

При этом, добавил, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно требовал от президента Зеленского прекратить эту губительную политику утраты суверенитета и превращения нашей страны в бесправную колонию.

«Замечательный вопрос, который задал Виктор Медведчук Зеленскому в своем открытом письме, – а с кем вы: с украинским народом или с олигархами и МВФ? Вот этот вопрос, на сегодняшний день очень важен.

Мы не должны искать выгоду на Востоке или на Западе – мы должны искать выгоду внутри себя. У нас очень большая страна. Адвокат Трампа сказал, что за последние пять лет из Украины вывели из страны 100 миллиардов долларов. А сейчас стоим на коленях просим несколько миллиардов кредитов, отдавая последние крохи суверенитета», - добавил Александр Потемкин.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Украина находится под внешним управлением.

«Страна не просто попала под внешнее управление, страна превращается в колонию. Вот самый главный вывод на сегодняшний день», – отметил Виктор Медведчук.
ForUm

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