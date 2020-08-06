Партия «Слуга народа» планирует после местных выборов в октябре наладить сотрудничество с политической силой «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом «Бабелю» рассказал источник в руководстве партии СН. По его словам, сотрудничество будет «ситуативное».

«У них (руководства ОПЗЖ – Ред.) в отличие от «Голоса» или «ЕС», нет идеологических требований – они абсолютно прагматичны и понятны», – сказал представитель «слуг».

Издание также пишет, что ранее «Слуга народа» провела соцопрос среди своих избирателей, чтобы выяснить, с какой из партий после выборов она может создать коалицию в местных советах и не растерять рейтинг.

В результате вышло так, что 37% респондентов ответили «ни с одной», а 50% не против сотрудничества с ОПЗЖ. Часть избирателей поддерживают коалицию с партией «Батьківщина».

Напомним, что Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. По результатам исследования, проведенного 1-3 августа 2020 года социологической компанией «RTS» («Роботизированные телесистемы»), если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 26,7%, «Оппозиционную платформу – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) – 21,8%, «Европейскую солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7% и ВО «Батькивщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 6,9%.

Видно, что рейтинг правящей партии падает, а оппозиции – растет.