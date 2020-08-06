Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук выразил поддержку стремлению Киева вернуть Российскую Федерацию в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом информирует своих читателей интернет-ресурс Eurasia Daily Monitor.

Издание особо отметило, что украинский политик Виктор Медведчук поддерживает инициативу украинской стороны о возвращении Москвы в СЦКК.

«В отличие от попыток бывшего президента Петра Порошенко включить «нормандские» державы Германию и Францию в СЦКК, президент Владимир Зеленский перешел и к России. Делегация Украины в Минской контактной группе пригласила РФ вернуться в СЦКК в сентябре 2019 года, что приветствовал украинский политик Виктор Медведчук», – пишет издание.

Напомним, 18 декабря 2017 года российский МИД сообщил о прекращении работы российских военных в СЦКК из-за «действий украинской стороны».

В ведомстве заявили, что Киев «категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК». Кроме того, утверждалось, что российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Киеву территории.

В 2020 году появилась информация, что Киев желает вернуть российских военных офицеров в состав СЦКК в Донбассе. Об этом заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, передает Громадське.

«Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК, и российские офицеры, военные, вернутся в его состав, потому что этот механизм, исходя из опыта других военных конфликтов, работает», — сказал Резников.

По его словам, возвращение России позволит достичь постоянного режима тишины и двигаться в направлении деэскалации.

Ранее Виктор Медведчук напомнил, что внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.

Об этом политик заявил, комментируя заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщившего, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса.

Также Медведчук выразил сожаление, что продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет никаких.

«То, что господин Зеленский подписал указ, расширил ряд должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на реализацию в отдельных рабочих подгруппах трёхсторонней контактной группы, – это, безусловно, хорошо. Но без выполнения Минских соглашений, без выполнения Парижского коммюнике, которое было подписано 9 декабря 2019 года в Париже с участием президента Зеленского, без того, чтобы пункты, которые там изложены, начали выполняться, никакого мирного урегулирования, ни при каких разговорах, ни при каких декларациях, которые звучат почти ежедневно не будет», – заявляет политик.