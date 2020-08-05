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На сегодняшний день партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» является уверенным лидером роста электоральных симпатий наших соотечественников. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

«Я могу вам привести абсолютно свежие данные, что новую генерирующую силу набирает партия Медведчука. Если год назад на парламентских выборах у них было 13%, то на сегодняшний день все социологические исследования дают больше 20%. Это рекордный рост среди всех партий Украины», - отметил эксперт.

По его словам, переход избирателей «Слуги народа» к партии Медведчука связан с тем, что Зеленский не выполнил своих обещаний, а вместо новых лиц привел к власти людей олигарха Коломойского и соросят.

«Это говорит о том, что наши избиратели наконец-то начинают понимать, что они шли на выборы год назад и хотели видеть новые лица, а вместо этого получили мордашки Коломойского и соросят. Если люди шли на выборы и хотели видеть Зеленского-Голобородько, своим президентом, то они увидели там молодого Порошенко», - добавил Юрий Дудкин.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, чем вызван рост рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

«Нам очень важно, как действия, предложения, идеи нашей партии воспринимаются людьми. И здесь самой существенной и показательной для нашей партии оценкой является то, что мы на правильном пути, наша идеология отвечает интересам большого количества людей», - отметил Виктор Медведчук.
ForUm

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