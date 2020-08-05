Зеленский превращается из «народной надежды» в Ющенко №2. Так политический обозреватель Николай Васильковский прокомментировал результаты социсследований, показавших, что впервые уровень недоверия Зеленскому превысил показатель доверия.

Васильковский аргументирует, что украинцы разочаровываются в Зеленском и «слугах», потому что новый президент продолжает политический курс Петра Порошенко.

«На Донбассе весь год продолжалась ситуация «ни войны, ни мира», как и при Порошенко», - пояснил журналист.

По словам Васильковского, «надежда на «новые лица» обернулась жестоким разочарованием».

«А оказалось, что «новые лица» - все эти «соросята» и «кварталовцы» не только мало что умеют, так еще и не отличаются особыми «умом и сообразительностью», что показали и скандал «корабельной сосной», и «бордель в смартфоне» депутата Яременко», - напоминает журналист о самых громких скандалах с участием депутатов от партии Зеленского.

Наконец, в гуманитарной сфере Зеленский & Co беззастенчиво продолжают политику Порошенко, отмечает Васильковский.

«Скандальный закон о принудительной украинизации никто так и не стал пересматривать. А вдогонку большинство из «слуг народа» проголосовали за новую версию закона о среднем образовании - и закрыли вообще все русские школы…своим поступком показав, что все слова про защиту прав граждан - это просто циничные манипуляции», - аргументировал журналист.

Вместе с тем, Васильковский уверен, что Зеленский и Порошенко - это одинаковые проамериканские политики, которые конкурируют только за то, чтобы обслуживать интересы США и МВФ.

«При этом сам Порошенко пытается исполнять роль оппозиции к Зеленскому и «слугам», хотя по факту и экс-президент, и Тимошенко, и «Голос» - это прозападные политические силы, которые конкурируют между собой только за право обслуживать интересы США и МВФ на территории Украины», - так охарактеризовал автор.

Васильковский отмечает, что идейная критика Зеленского «сегодня звучит разве что из политического лагеря во главе с Виктором Медведчуком, выступающего против внешнего управления со стороны США и МВФ».

«Классический пример - это открытые письма Медведчука к Зеленскому. В первом письме главный оппозиционер предъявил Зеленскому как раз то, что новый президент по факту выполняет политическую программу Порошенко - продолжает войну на Донбассе, точно так же повышает коммунальные тарифы и навязывает насильственную украинизацию», - пишет автор.

Васильковский отмечает, что Зеленский точно так же как его предшественник Порошенко «сливает» суверенитет Украины в угоду МВФ.

«А во втором открытом письме Медведчук говорит о системных вещах - что украинское государство должно вернуть себе монополию на насилие (отобрав у банд радикалов) и восстановить свой суверенитет на международной арене, который Зеленский точно так же как Порошенко продолжает «сливать» в угоду МВФ и другим транснациональным структурам», - аргументировал свои выводы журналист.

Как пишет политический обозреватель Николай Васильковский, «это логичный результат политики в стиле «молодой Порошенко», когда на публику звучат более вменяемые слова, а руки продолжают делать то же самое, что и при предыдущем президенте».