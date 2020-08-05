И.о главы государственной Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий и его жена Алла Мелехина владеют незадекларированной недвижимостью в Германии на более чем 400 тысяч евро.

Об этом стало известно из документов, оказавшихся в распоряжении Экономической правды, сообщает Comments.ua.

Согласно выписке из реестра недвижимости ФРГ по состоянию на март 2018 года Голодницкий владеет квартирой в Дюссельдорфе стоимостью в 230 тысяч евро.

В свою очередь жена Голодницкого – Алла Мелехина – владеет двумя домами в Мюнхене стоимостью в 198 тысяч евро. При этом в документе указано две фамилии жены Голодницкого – Мелехина и Голодницкая, что может указывать на ее двойное гражданство.

Во всех представленных с 2017-го года декларациях супругов зарубежная недвижимость указана не была.

Жена Голодницкого работает в филиале АМПУ - ГП «Дельта-Лоцман» в должности заместителя начальника филиала по экономике и финансам. Начальником «Дельты» долгое время является Голодницкий. Сейчас он сочетает эту работу с должностью и.о. главы в АМПУ.

Голодницкий был начальником «Дельты» с 2005-2006 гг. и с 2008-2013рр.

В 2013 году он поработал заместителем председателя АМПУ, а позже снова вернулся в «Дельта-Лоцман», которое после реформы 2013 года стало филиалом Администрации морпортов.

Кабмин назначил Голодницкого в.и.о. председателя АМПУ в январе, тогда же Мининфраструктуры объявило конкурс на эту должность (на который Голодницкий, по сообщениям СМИ, не подал документы). Весной конкурс был отложен из-за карантина.

Предыдущий руководитель госпредприятия Райвис Вецкаганс три года проработал в статусе исполняющего обязанности председателя АМПУ, так и не пройдя конкурсные процедуры.

Сейчас, согласно задекларированным данным супруги владеют 4 квартирами в Николаеве общей площадью в 209 кв.м и одной в Киеве с площадью 77 кв.м, а также земельным участком в курортном селе Покровка площадью в 1000 кв.м.

За 2019-й год, вместе с банковскими процентами Голодницкий и его жена получили доходы в сумме 2,5 млн гривен.

Из них почти 1,5 млн гривен - зарплата Голодницкого на посту главы «Дельта-лоцман» и 478 тыс. гривен зарплата его жены на этом же предприятии.

К концу 2019-го года официальные финансовые активы семьи Голодницкого составляли 897,1 тыс. гривен, 40,1 тыс. долларов и 5 тысяч евро.

Справка. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов.

АМПУ является одной из самых прибыльных инфраструктурных госкомпаний в стране.