Виктор Медведчук и его партия являлись неугодными для предыдущей власти и остаются таковыми при нынешней. Поэтому, неудивительно, что Порошенко и Зеленский в борьбе с единственно настоящей оппозиционной силой использовали и используют любые доступные им грязные методы.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

Он напомнил, что политические преследования председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука начались еще при Порошенко.

«Еще два года назад, когда президентом был Порошенко была абсолютно такая же ситуация. В парламенте три народных депутата Княжицкий, Левус и Высоцкий напрямую угрожали физически устранить Виктора Медведчука», - сказал эксперт.

Уже при Зеленском правоохранительные органы начали активные попытки фабриковать уголовные дела против Медведчука. Хотя, все прекрасно понимают, что они не имеют никакой судебной перспективы.

«Виктор Медведчук, как опытный юрист, понимает, что все это в судах рассыплется в пух и прах. Ничего противозаконного он не совершал», - отметил эксперт.

При этом, эксперт добавил, что, помимо «шитых белыми нитками» уголовных дел в борьбе с неугодными политическими силами власть активно использует различные национал-радикальные организации, члены которых совершают уголовные преступления, но избегают наказания.

«Они себя вольготно вообще чувствуют: поджоги, взрывы гранат, забрасывание файерами офисов неугодных партий - это сейчас в порядке вещей, законом не преследуется», - констатировал Юрий Дудкин.

Напомним, что недавно суд обязал начать расследование против Президента Зеленского, главы СБУ Баканова и бывшего главы ГБР Трубы за фабрикацию уголовных дел против Виктора Медведчука.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что в Украине продолжают править бал национал-радикалы.