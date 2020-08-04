Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что «российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту», поскольку глава Украины в ТКГ Леонид Кравчук ведет переговоры с РФ. Так он прокомментировал ситуацию , когда Кравчук 31 июля дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1», сообщает LIGA.net.

«То, что он выступает на российском телевидении. Извините, но он ведет переговоры с Россией. Российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту. Мы смотрим реакцию Кремля и нашего общества, в том числе», - отметил Гармаш.

На встрече Кравчука с членами делегации 3 августа Гармаш спросил первого президента о связях с кумом Владимира Путина.

«Кравчук сказал, что уже четыре года у него не было с ним (Медведчуком. – Ред.) контактов. По его риторике я понял, что он смотрит каналы Медведчука и очень критически относится к информации, которая там подается», - сказал Гармаш.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что готов идти на компромиссы с Россией.