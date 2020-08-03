Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль буквально на следующий день после принятия Верховной Радой законопроекта, призванного поддержать отечественное машиностроение, сдал национальные интересы. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Причем, как отметил парламентарий, глава Кабмина сдал интересы Украины в условиях жесточайшего кризиса и обвального падения украинского машиностроения.

Ссылаясь на информацию Госстата, Медведчук отметил, что по итогам первого полугодия 2020 года самые большие потери понесло украинское именно машиностроение. Общие потери в этом секторе экономики превысили 22%.

«По отдельным отраслям производство продукции по сравнению с первым полугодием 2019-го выглядит следующим образом: производство компьютеров, электронной и оптической продукции – минус 25,7%; производство электрического оборудования – минус 9,4%; производство машин и оборудования, не входящего в другие группы, – минус 18,4%; производство автотранспортных средств – минус 30,8%; ремонт и монтаж машин и оборудования – минус 16,7%», – привел статистические данные народный депутат.

Парламентарий напомнил о попытке поддержать украинское машиностроение, предпринятой Верховной Радой, которая 21 июля 2020 года приняла в первом чтении проект закона № 3739 «О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности».

«Этот законопроект предполагает при государственных закупках условия локализации (обязательного размещения заказов на украинских предприятиях) ‒ 25‒40% с 2021 года с повышением до 40‒60% с 2024-го. Однако даже такая робкая попытка украинского парламента защитить отечественное машиностроение вызвала жесткое неприятие в ЕС. На переговорах в Брюсселе 23 июля 2020 года исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что премьер Шмыгаль уже гарантировал, что проголосованный в первом чтении законопроект № 3739 будет "соответствовать Соглашению об ассоциации Украины с ЕС"», – отметил Медведчук.

«Действительно, этот вопрос был предметом обсуждения во время сегодняшней встречи. Я приветствую гарантии, которые получил от премьер-министра, что правительство будет работать над этим вопросом с тем, чтобы гарантировать, что любые поправки в этот законопроект будут соответствовать соглашениям Украины с ЕС, включая Соглашение об ассоциации», – цитирует слова Домбровскиса политик.

Сказанное Домбровскисом, продолжил Медведчук, подтвердил и сам Шмыгаль.

«В действующей редакции он (законопроект № 3739. – Ред.) не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации, поэтому правительство будет настаивать на том, чтобы мы отредактировали редакцию совместно с депутатами так, чтобы она не нарушала наших международных соглашений, и не только об ассоциации», – привел слова премьера парламентарий.

«Таким образом, Шмыгаль, буквально на следующий день после принятия законопроекта Верховной Радой сдал национальные интересы, причем сдал их в условиях жесточайшего кризиса и обвального падения украинского машиностроения. Правительство, которое цинично игнорирует интересы Украины, должно быть немедленно отправлено в отставку», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что при правительстве Дениса Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдет, возможно лишь предсказанное им падение в пропасть, из которой Украине придется выбираться не менее 10 лет.