Юлия Тимошенко фактически высказалась за то, чтобы поддержать «Межпарламентский диалог» Виктора Медведчука, который работает над выполнением «Минских соглашений». К такому выводу пришел политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

«Я все правильно понял? Тимошенко решила поддержать инициативу Медведчука о создании межпарламентского измерения «Нормандии»..., - написал Чаплыга у себя в Facebook.

Чаплыга приводит заявление главы фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко о том, что власть во главе с Зеленским «завела все мирные переговоры в тупик» и «подвела наших международных партнеров», поэтому необходимо создать специальную парламентскую миссию, которая будет заниматься мирным урегулированием на Донбассе.

«Странно, но именно о перспективности ТАКОГО пути, предложенного Медведчуком, я говорил во всех эфирах, а меня называли «рукой Кремля»... - возмущается активист.

«При чем, что самое смешное, я приводил именно эти же аргументы!» - добавил он.

Вместе с тем, Чаплыга недоумевает, зачем «изобретать велосипед», если уже действует межпарламентская платформа Виктора Медведчука.

«Одного не понимаю, если уже есть платформа и база на ТЕХ ЖЕ принципах и на том же механизме, зачем «изобретать велосипед?» - задается вопросом активист.

«Выходит как у «Слуг»: если проект закона хороший, но его предложил Медведчук, значит нужно в нем изменить 2 слова и зарегистрировать от «Слуг» как альтернативный и его и проголосовать», - проводил параллели блогер.

В завершение, Чаплыга выразил удовлетворение от того, что украинские политики публично признают, что за «межпарламентским диалогом» Медведчука будущее.

«Как бы там ни было... Рад, что не прошло и полгода, как многие стали осознавать перспективность именно межпарламентского измерения «Нормандского Формата», - резюмировал политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

В ноябре 2019 года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук возглавил межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция». Задача «Межпарламентского диалога» - привлечь парламентариев стран «нормандской четверки» к работе по реализации «Минских соглашений».

В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком официально поддержал инициативу межпарламентского диалога в «нормандском формате».

«Это хорошая идея. Давайте я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали вместе с вами над этой идеей», - заявил Владимир Путин во время встречи с Виктором Медведчуком.

24 января 2020 года в Париже члены Сената и Национального собрания Франции выразили готовность подключиться к «Межпарламентскому диалогу во имя мира» Виктора Медведчука, чтобы совместно работать над выполнением «Минских соглашений».

28 января 2020 года свое участие в «Межпарламентском диалоге» подтвердили депутаты бундестага ФРГ.

В марте 2020 года в рамках «Межпарламентского диалога во имя мира» прошла рабочая встреча украинской делегации с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.