По итогам местных выборов осенью 2020 года легитимность "зеленой" власти серьезно упадет. Об этом написал в Facebook политтехнолог из Одессы Сергей Филичкин.

«После осенних местных выборов, когда ЦВК посчитает результаты и окажется, что поддержка "Слуг народа" на уровне 20% +\- в лучшем случае, легитимность "зелёной" власти в глазах украинского народа сравняется с плинтусом», - написал он.

По словам Филичкина, на фоне всеобщего недовольства политикой Зеленского и "слуг народа", досрочные выборы в Верховную Раду станут единственным вариантом избежать потери власти из-за массовых протестов.

«За год царювання «имеющих право на ошибку» экономика убита и покращень не предвидится, закона и порядка тоже нет. Осенью мы все уже будем вспоминать, что летом было еще не так уж плохо.

Единственным инструментом отсрочить бунт и майдан под Новый год и усидеть на царской табуретке будет только новая морковка в виде выборов в ВР. На весну, например", - такой сценарий видит политтехнолог.

«А там как карта ляжет. Может, новое большинство оставит гаранта в виде витрины и обойдётся без импичмента», - прогнозирует Сергей Филичкин.

Политический аналитик Алексей Калиниченко соглашается с Филичкиным, но предлагает учитывать, что «слуги» находятся на нисходящем тренде, когда их рейтинг постоянно падает.

«Проще говоря, «зеленые» падают (свежая социология дает 26 %), зато партия Медведчука сделала резкий рывок и за год добавила без малого 10 % (21,3 %)", - отметил аналитик.

«А еще растет партия Порошенко (12,8 %), и даже Тимошенко прибавила себе в районе 1 % (впрочем, это не принципиально)», - добавил он.

По словам Калиниченко, переход избирателей Зеленского к ОПЗЖ - это стратегический замысел Виктора Медведчука.

«То есть, если пойдем на сценарий досрочных в Раду, то ОПЗЖ порвет «зеленых» как тузик грелку. А, значит, стратегический замысел Медведчука сработает, потому что такими темпами ОПЗЖ обгонит «слуг», - прогнозирует он.

«Да и Порошенко прибавит, если откровения Жвания и Деркача не подрубят его шансы. Но тут тогда главный вопрос - к кому перейдет избиратель ЕС и Петро?» - задается вопросом политический аналитик Алексей Калиниченко.