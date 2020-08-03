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Организаторы и заказчики фальсификации уголовного преследования председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность.

Об этом заявила пресс-служба ОПЗЖ. 

В партии сообщили, что 16 июля текущего года Печерский районный суд г. Киева принял решение по жалобе народного депутата Украины Рената Кузьмина на бездействие уполномоченных лиц ГБР, заключающееся в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении.

«31 января 2020 года украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с директором ГБР Трубой. Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявил: "Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях…"», – напомнили в партии Медведчука.

В связи с этим «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала объективного расследования относительно обнародованных СМИ записей. Однако, как отметили в партии Медведчука, ГБР такое расследование не начало.

«И это вполне объяснимо: Государственное бюро расследований превратилось в мощный инструмент внешнего управления и контроля за Украиной со стороны ее истинных заокеанских хозяев, а также в средство политического преследования инакомыслящих, для чего высшее руководство этого органа идет на нарушение закона и фальсификации, координируя свои действия, как следует из обнародованной СМИ записи, с Президентом Украины В. Зеленским», – объяснили в политсиле.

В партии Медведчука подчеркнули, что сейчас, после решения Печерского районного суда г. Киева, уполномоченные лица ГБР должны выполнить требования, изложенные в обращении народных депутатов Кузьмина, Шуфрича, Загороднего, Нимченко и Козака, и начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 («Вмешательство в деятельность государственного деятеля») и статьей 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

«Циничные организованные действия главы СБУ Ивана Баканова и экс-руководителя ГБР Романа Трубы, совершенные по указанию Президента Владимира Зеленского, являются противоправными и преступными. Организаторы и заказчики фальсификации уголовного преследования Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность», – резюмировали в ОПЗЖ.

Ранее пресс-служба Виктора Медведчука сообщила, что Верховный Суд Украины поставил жирную точку в деле о распространении клеветы в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука и его отца.
ForUm

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