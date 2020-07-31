В своих обращениях к Владимиру Зеленскому председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук не только поднимает вопросы, которые на сегодняшний день беспокоят все украинское общество, но и предлагает конкретные пути их решения. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Валерий Гнатенко.

Так, по его словам, Зеленский, фактически, не смог выполнить ни одного своего предвыборного обещания.

«Все предвыборные обещания, которые были даны больше года назад, к сожалению, остались невыполненными. И первое, весь Донбасс кричит: "Дайте нам мир!". А экономика, которая вышла из-под контроля и пошла в хаос? Тоже самое можно говорить и о тарифах, и о социальной беспомощности на территории Украины. Эти все моменты в вопросах Виктора Медведчука озвучены, но тем не менее на них нет ответов, потому что сегодня в этих направлениях ничего не сделано», – отметил народный депутат.

При этом, политик добавил, что Виктор Медведчук не просто критикует власть, а предлагает конкретное решение проблем.

«И вот то, о чем мы говорим: прислушайтесь к нам, у нас есть решение проблем. Критиковать – это одно. Но, когда ты предлагаешь планы решения этих задач, – это уже конструктив», – добавил Валерий Гнатенко.

Ранее Виктор Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с призывом сделать выбор и определиться с кем он – с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых Президент, как Гарант соблюдения Коституции, должен защищать.

«Вам, конечно, известно, что околовластные спекулянты и жулики, прикрываясь псевдонаучными лозунгами, безнаказанно грабят страну. Они выдают ее обнищание за прогресс, а развал экономики – за успешные реформы. Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ…», – заявил Виктор Медведчук.