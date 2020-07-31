На сегодняшний день стоит вопрос сохранения Украины, как государства и только приход к власти опытных политиков могут спасти нашу страну от краха. Так считает украинский политолог Михаил Погребинский.

По его мнению, откровенно губительными для Украины являются нынешний прозападный курс, выполнение кабальных условий МВФ и отказ от сотрудничества с Россией.

«Если поменять власть, например, на оппозицию в лице Виктора Медведчука и его фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», тогда можно будет говорить, что курс начнет выравниваться. Сохраняться более-менее приличные связи с Европой, а с Россией установятся нормальные отношения. Следовало бы, сохраняя стремление стать частью Европейского Союза, когда-нибудь восстановить с РФ все, что только можно. Но для этого нужно, чтобы в Украине поменялась власть. При нынешнем руководстве это невозможно», - отметил Погребинский.

При этом политолог добавил, что местные выборы не смогут полноценно решить вопрос перезагрузки власти. Поэтому, единственным выходом спасения Украины является отставка Зеленского.

«У Зеленского есть возможность спасти свою страну от краха – уйти в отставку», - подытожил Михаил Погребинский.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Зеленский совершил последний шаг, чтобы Украина перешла под полное внешнее управление Запада.