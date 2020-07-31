Фонд «Демократические инициативы» презентовал результаты исследования о том, кто более всего из представителей крупных финансово-промышленных групп имеет на парламент. В тройке лидеров Игорь Коломойский, Виктор Медведчук и Ринат Ахметов.

Общая таблица выглядит следующим образом:

Игорь Коломойский набрал 4,2 балла.

Виктор Медведчук с минимальным разрывом в 0,1 балла – 4,1

Ринат Ахметов следует за Медведчуком с 4,1 балла

Петр Порошенко уступает им почти целый балл – у него 3,3.

Виктор Пинчук также минимально отстает от Порошенко – 3,2

Юрий Косюк набрал менее 3 баллов – 2,9

Очевидно, что тройка лидеров удерживает значительный отрыв у претендентов. Важно отметить, что только Виктор Медведчук лично присутствует в Верховной Раде, а значит может использовать свое влияние без посредников, будучи в зале парламента. Кроме того, он является руководителем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», что еще больше увеличивает его возможности.

Стоит отметить, что максимальной возможной оценкой является 5 баллов. При оценке эффективности Президента Зеленского он не смог ни по одному направлению своей деятельности набрать более 3.