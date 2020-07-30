также в разделеПолитика
Мэр Краматорска Андрей Панков, который хвастался «дружбой» с Зеленским, получил вотум недоверия в горсовете за коррупцию 12
ОПЗЖ: Верховный суд поставил точку в деле о распространении лжи о Медведчуке каналом «Прямой» 34
Герман: Если бы Медведчук работал в ТКГ, то это была бы та сила, которую нельзя победить 18
Зеленский назначил Кравчука главой делегации в ТКГ 16
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ 46
Политолог объяснил падение рейтинга «Слуги народа» и рост популярности партии Медведчука 67
МИД: Боевики «Вагнера» могли дестабилизировать ситуацию в Беларуси накануне выборов 25
МИД о возвращении ноты Россией: мы свыклись со страусиным поведением 22
Беларусь усиливает границу с Украиной и Россией 34
Зеленский проводит консультации по кандидатуре главы делегации в ТКГ 14
После задержания российских боевиков Беларусь вызовет послов Украины и РФ 51
Эксперт: Рост рейтинга партии Медведчука – это результат системной работы 64
Кравчук прокомментировал возможность вхождения в ТКГ 54
«Слуга народа» хочет заменить лозунг «Сделаем их вместе» 23
Дроздова: Медведчук должен стать ключевой фигурой в переговорах по Донбассу 17
Зеленский сказал, кто может заменить Кучму в ТКГ 34
Гармаш: Место Кучмы в ТКГ может занять Резников 14
Данилов уверен, что Кучма продолжит помогать Зеленскому 15

Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курс на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию «Апостроф» сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre  Артур Харитонов.

«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общем сближении с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», ‒ заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал это тем, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

«ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу «Один пояс – один путь», которая ставит целью усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью», ‒ пояснил он.

«ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», ‒ уверен координатор.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук – это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в Синьхуа (главное правительственное агентство КНР со штаб-квартирой в Пекине. ‒  Ред.) и других… практически еженедельно», ‒ заявил координатор грантового движения Артур Харитонов.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги