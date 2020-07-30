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28 июля 2020 года Леонид Кучма принял решение уйти с должности главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. На сегодня рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию в ТКГ.

Анна Герман, народный депутат V и VI созывов в интервью телеканалу NewsOne отметила, что сейчас наступает такое время, когда нужны фигуры, которые будут идти на очень непопулярные решения.

«Я думаю, что Виктор Медведчук может помочь в этом трехстороннем процессе, он имеет авторитет, у него есть вес у большой части украинского общества, с ним считаются в России, его уважают на Донбассе. Виктор Медведчук внес бы большой вклад в группу, которая борется за мир в Украине, и ТКГ выглядела бы сильнее. Я думаю, что если Медведчук работал бы в ТКГ, то это была бы та сила, которую нельзя победить», – высказала свою точку зрения Герман.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя рассуждения главы государства о том, кого назначить в Трехстороннюю контактную группу вместо Леонида Кучмы, заявил о том, что пока у власти Президент Владимир Зеленский и его команда, Донбасс в Украину не вернется, как и Украина не вернется на Донбасс. И это, по словам парламентария, уже очевидный факт.

«Рассуждения по поводу того, кого назначить в Трехстороннюю контактную группу, нужны исключительно для пиара по имитации бурной деятельности, направленной на демонстрацию попыток добиться мира, а не на реальное его достижение», – подытожил Виктор Медведчук.
ForUm

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