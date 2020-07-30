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У новой власти нет ни заинтересованности, ни каких-либо планов для решения конфликта на Донбассе. Об этом в эфире NewsОne заявил политолог Александр Лазарев.

«Пусть власть ответит, какой у нее план реинтеграции, как они вообще всё это видят... Потому что рассказывать «Мы просто прекратим стрелять» – это хорошо. Дальше что? Как вы собираетесь возвращать территории? Ни один из политиков новой власти об этом не говорит. У них просто нет реального плана, в отличие от оппозиции», – убежден эксперт.

Лазарев считает, что нынешней власти необходимо организовать «нормандскую встречу» для того, чтобы показать украинцам, что они обеспокоены проблемой Донбасса и собираются что-то делать.

«Они (власти, – Ред.) ничего за этот год не сделали для того, чтобы вернуть Донбасс, и чтобы мы стали хотя бы на шаг ближе к миру. Фактически просто декоративные заявления. И сейчас мы это видим по рейтингам "Слуги народа" на юго-востоке и в центре Украины. Ведь люди голосовали в основном за две вещи: за мир на Донбассе и за экономическую стабилизацию всей страны», – отметил политолог.

Этим и объясняется, по мнению Лазарева, падение рейтинга пропрезидентской партии «Слуга народа» и рост популярности ОПЗЖ.

«Люди сейчас начинают массово поддерживать «Оппозиционную платформу – За жизнь» и Виктора Медведчука, как единственных представителей в парламенте, которые имеют какую-то альтернативу и имеют план», – подытожил Александр Лазарев.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук напомнил Владимиру Зеленскому, что должность Президента – это должность Гаранта соблюдения Конституции, при этом Конституция – инструмент защиты народа, а Президент – защитник народа. 

Также политик заявил, что успех Президента зависит, в первую очередь, от сильной и профессиональной команды и рассчитывать можно лишь на тех, кто умеет работать, профессионален и хочет добиться необходимого для Украины результата.
ForUm

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