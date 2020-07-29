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Новые рейтинги от Института анализа и прогнозирования (16-26 июля) демонстрируют такую же тенденцию, как и КМИС, Центр Разумкова, «Социальный мониторинг» и другие – падение популярности «Слуги народа» и рост поддержки оппозиции. Так политтехнолог Владимир Третьяков прокомментировал в Facebook результаты соцопроса, представленного Институтом анализа и прогнозирования.

Третьяков поясняет, что избиратели уходят от «Слуги народа», потому что увидели, как под видом Зеленского им подсунули «молодого Порошенко» в «зеленой обертке».

«Рейтинг «слуг народа» падает – уже 26,0 %. Причина в том, что падает рейтинг самого Зеленского. Почему падает? Из 73 % голосовали против Порошенко. Эти избиратели ушли первыми, увидев, что им подсунули «молодого Порошенко» в «зеленой обертке», - пояснил специалист по избирательным кампаниям.

В то же время, Третьяков уверен, что рост рейтинга партии Медведчука – это результат системной работы, поэтому разочаровавшиеся в Зеленском уходят именно к ОПЗЖ.

«ОПЗЖ – 21,3 %. Понятно, что рост рейтинга – это результат системной работы. Медведчук наступает по всем фронтам – топовые телеканалы, партийная структура и т.д. Разочаровавшиеся в Зеленском уходят именно к нему», - пояснил политтехнолог.

Рост рейтинга ОПЗЖ связан с тем, что Медведчук перехватил у Зеленского мирную повестку, а также ведет системную работу, пишет Третьяков.

«Самое главное, что он – один из тех, кто создает политическую повестку. Скажем, социология «Социального мониторинга» четко показала, что он уже перехватил мирную повестку у Зеленского и «слуг» - большинство украинцев назвали самым реалистичным именно мирный план Медведчука», - аргументирует он.

Также Третьяков пишет «12,8 % Порошенко означают, что его ставка на сбор националистического избирателя играет. Мы видим, что «Европейская солидарность» забрала избирателей у «Голоса» (1,2 %), Гройсмана (1,7 %), «Самопомощи» (0,3 %) и прочих, у кого уже нет рейтинга».

По словам Владимира Третьякова, низкий рейтинг «Батькивщины» поясняется тем, что Юлия Тимошенко просто копирует идеи Порошенко.

«Наконец, у «Батькивщины» Тимошенко 9,3 %. Думаю, причина в том, что ЮВТ давно не генерирует самостоятельных идей, копируя повестку Порошенко. А зачем голосовать за копию, если есть оригинал. Правда, если сейчас после разоблачений Деркача и Жвании рейтинг ЕС повалится, то многие избиратели перейдут как раз к Тимошенко», - такой вариант рассматривает политтехнолог.

«А еще Тимошенко запуталась – она в оппозиции или предлагает свои услуги власти. Избиратели видят все эти колебания – и такая всеядность может дорого стоить», - добавил он.

«Кстати, кто-то знает, зачем в опросы включают «Оппозиционный блок» с Мураевым? «Оппозиционный блок» уже капут - Ахметов с Новинским закрыли его в июне, больше денег не дадут», - заключил политтехнолог Владимир Третьяков.
ForUm

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