Включение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе однозначно ускорит достижение мира в Украине. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала медиатехнолог Лариса Дроздова.

По ее словам, активизироваться Зеленского и его команду в этом вопросе заставили исключительно внутриполитические причины. В частности, существенное падение рейтинга перед местными выборами и, как следствие, необходимость выполнить свое предвыборное обещание о достижении мира в Украине.

«Это два четких и понятных объяснения, которые подтолкнули нашу власть к тому, чтобы вести переговоры и останавливать войну на Донбассе», – прокомментировала Дроздова договоренность о прекращении огня по всей линии разграничения.

Эксперт также уверенна, что Зеленскому необходимо привлечь к процессу урегулирования конфликта сильного и опытного переговорщика.

«Власти в этом вопросе надо взаимодействовать с Виктором Медведчуком. Если мы вспомним, то как раз он очень активно вел переговоры. Он освободил 900 человек с одной стороны и с другой. Поэтому, если бы Медведчук был ключевой фигурой в нынешних переговорах, то тогда этот процесс пошел бы намного быстрее», – добавила политтехнолог.

Ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому о необходимости выполнения Минских соглашений.

«Минские соглашения ‒ это то, что надо выполнять, а не искать пути, как их обойти и перейти, как часто звучит, к сожалению, из уст президента, к варианту В или к варианту С, то есть к каким-то другим форматам или другим решениям, которые находятся вне действия или вне регулирования Минскими соглашениями», – заявил Виктор Медведчук.