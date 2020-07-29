также в разделеПолитика
Кравчук прокомментировал возможность вхождения в ТКГ
«Слуга народа» хочет заменить лозунг «Сделаем их вместе» 17
Зеленский сказал, кто может заменить Кучму в ТКГ 27
Гармаш: Место Кучмы в ТКГ может занять Резников 13
Данилов уверен, что Кучма продолжит помогать Зеленскому 13
Резников назвал одну из главных основ безопасной реинтеграции ОРДЛО 19
Саакашвили предложил вынести на референдум вопрос ликвидации КСУ 29
СМИ назвали причину ухода Кучмы из ТКГ 83
НАПК перечислило политпартиям 35 миллионов 13
Шмыгаль: Минагрополитики создадут не раньше сентября 14
Саакашвили предлагает сократить количество судов с 764 до 200 52
У Путина назвали условия возврата россиян в СЦКК 85
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка 30
Медведчук: Украинское животноводство на грани коллапса 40
Резников: Режим полной «тишины» не запрещает отвечать на провокации 18
Молчанов: Медведчук постоянно говорит об эволюции обещаний Зеленского, показывающая просто бездействие власти 20
Украина, Польша и Литва учредили «Люблинский треугольник» 33
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 20

Включение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе однозначно ускорит достижение мира в Украине. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала медиатехнолог Лариса Дроздова.

По ее словам, активизироваться Зеленского и его команду в этом вопросе заставили исключительно внутриполитические причины. В частности, существенное падение рейтинга перед местными выборами и, как следствие, необходимость выполнить свое предвыборное обещание о достижении мира в Украине.

«Это два четких и понятных объяснения, которые подтолкнули нашу власть к тому, чтобы вести переговоры и останавливать войну на Донбассе», – прокомментировала Дроздова договоренность о прекращении огня по всей линии разграничения.

Эксперт также уверенна, что Зеленскому необходимо привлечь к процессу урегулирования конфликта сильного и опытного переговорщика.    

«Власти в этом вопросе надо взаимодействовать с Виктором Медведчуком. Если мы вспомним, то как раз он очень активно вел переговоры. Он освободил 900 человек с одной стороны и с другой. Поэтому, если бы Медведчук был ключевой фигурой в нынешних переговорах, то тогда этот процесс пошел бы намного быстрее», – добавила политтехнолог. 

Ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому о необходимости выполнения Минских соглашений.

«Минские соглашения ‒ это то, что надо выполнять, а не искать пути, как их обойти и перейти, как часто звучит, к сожалению, из уст президента, к варианту В или к варианту С, то есть к каким-то другим форматам или другим решениям, которые находятся вне действия или вне регулирования Минскими соглашениями», – заявил Виктор Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2842 грн.
16
Теги