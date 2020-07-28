Политолог, Кирилл Молчанов, в интервью телеканалу «112 Украина» прокомментировал эволюцию обещаний Зеленского по поводу перемирия на Донбассе: «На самом деле Виктор Медведчук правильно поднимает вопросы об эволюции обещаний Зеленского. В 2019 году президент обещал, что мир будет до конца года, потом в течение календарного 2020 года, а на пресс-конференции своей Владимир Александрович рассказал нам что ему нужно отработать всю каденцию, чтобы выполнить все свои обещания. Потом, наверное, еще одну. Точно такие же обещания давал и Порошенко. То есть, Порошенко и Зеленский, приходя к власти с лозунгами голубя, попадают в одну и ту же ловушку».

Напомним, что главным пунктом предвыборных обещаний на выборах 2019 года президента Украины значилось установление мира и выполнение Минских соглашений. Однако мира в Донбассе как не было, так и нет, а переговоры в Минске зашли в тупик. На этом фоне Виктор Медведчук инициировал межпарламентский диалог в нормандском формате в составе делегации Украины, Франции, Германии и России.

«Я скептически отношусь по поводу перемирия на Донбассе. Несмотря на то, что там есть наблюдатели, письменные приказы начальника разведённых сил. Сколько уже таких перемирий было, которые заканчиваются через несколько недель? И потом опять обстрелы. Нужна политическая карта в урегулировании конфликта на Донбассе и установления мира в Украине. Об этом постоянно говорит Медведчук», - резюмировал Кирилл Молчанов.

Ранее Виктор Медведчук в открытом письме Владимиру Зеленскому назвал три главных вызова, стоящих на сегодняшний день перед президентом, акцентировав внимание при этом, что успех главы государства зависит от сильной и профессиональной команды: «Сегодня на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения военнослужащие и мирные граждане. Этот вооруженный конфликт сдерживает развитие нашей страны, и 70% украинцев называют его ключевой проблемой. Неотвратимо приближается время, когда Вам придется ответить на вопрос: «Чего добился Президент в деле установления мира на Востоке Украины?»