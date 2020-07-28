Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение полностью устранились от исполнения своих обязанностей, связанных с защитой украинских граждан, а также расследованием преступлений, в том числе направленных на свержение конституционного строя.

Об этом заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя видеопризнания соратника экс-президента Петра Порошенко, бизнесмена Давида Жвании.

«Член организованной преступной группировки Давид Жвания обнародовал ряд видеопризнаний, которые, по сути, можно расценивать как явку с повинной. Бывший соратник и единомышленник Порошенко рассказал, как члены ОПГ, в которую также входили Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Павел Климкин и другие так называемые оппозиционные политики времен евромайдана, подготовили и осуществили государственный переворот в Украине. Прикрываясь протестующими на Майдане и используя их, по признанию Жвании, «как массовку для захвата власти», члены ОПГ взяли курс на полное устранение избранного Президента», – напомнили в политсиле.

В партии акцентировали внимание на том, что государственный переворот, массовые убийства, хищения, передача взятки европейскому чиновнику за лоббирование интересов Порошенко, обогащение Президента Порошенко и его окружения на миллиарды долларов – далеко не полный перечень преступлений, совершенных «майданными лидерами».

В ОПЗЖ отметили, что в любом правовом, демократическом и независимом государстве признание политика, замешанного в столь резонансных преступлениях, стало бы поводом для немедленного, беспристрастного и всестороннего расследования, но не в Украине.

«Пленки Онищенко, Деркача, а теперь уже и признания Давида Жвании представители правоохранительных органов Украины просто не замечают. Ни генеральный прокурор Венедиктова, ни глава СБУ Баканов не сочли нужным даже прокомментировать заявления Жвании. Учитывая тот факт, что оба эти лица входят в число так называемых «100% людей Президента», можно сделать вывод: такое замалчивание является обдуманной политикой украинской власти и лично Зеленского», – убеждены в партии.

В ОПЗЖ уверены в том, что всё это происходит по прямой указке западных «стратегических партнеров» Украины, которые в 2014 году были кровно заинтересованы в смене власти.

«Президент Зеленский, который активно отреагировал на обвинения псевдоактивиста и «антикоррупционера» Шабунина, циничные по своей дерзости и наглости факты нападений на оппозиционных политиков просто игнорирует. Зеленский молчит, когда офис партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» подвергается нападениям, когда радикалы забрасывают его гранатами, взрывпакетами и файерами, когда на активистов нашей партии и других неугодных власти политических сил совершаются нападения, которые приводят к тяжелым травмам и квалифицируются как покушение на убийство», – напомнили в политсиле.

Волна насилия, продолжили в пресс-службе, спровоцированная безнаказанностью национал-радикалов и различных маргинальных элементов, получивших массовый доступ к оружию из зоны АТО, сегодня уже оборачивается террористическими актами, стрельбой на улицах и захватом заложников.

«Президент Зеленский и его окружение полностью устранились от исполнения своих обязанностей, связанных с защитой украинских граждан, расследованием преступлений, в том числе направленных на свержение конституционного строя. Точно так же, как ничего не делают они и для реализации Минских соглашений, направленных на установление мира на Востоке Украины, для развития экономики, снижения жилищно-коммунальных тарифов и обеспечения социальной защиты населения», – констатировали в ОПЗЖ.

В связи с вышесказанным, «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский, а также его окружение добровольно ушли в отставку.

«Украине необходима полная «перезагрузка» власти на внеочередных президентских и парламентских выборах», – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».