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То, что происходит в Украине сейчас – это уничтожение демократии в нашей стране.

Такое мнение в эфире NewsOne озвучил политолог Александр Лазарев.

«Нападение на нардепа от ОПЗЖ Александра Волошина, граната в окно офиса ОПЗЖ, призыв к физической ликвидации одного из лидеров партии Виктора Медведчука говорят о том, что в Украине процветает экстремизм», – убежден эксперт.

Также Лазарев обращает внимание на то, что подобные инциденты происходят в Украине абсолютно безнаказанно.

«Уличные агрессивные ОПГ, которые имеют свои знамена, безнаказанно творят то, что мы видим», – констатировал Александр Лазарев.

Ранее сообщалось, что в Европе возмущены нападением радикалов на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в центре Киева.

В частности, экономический портал WNP и Белсат пишут, что приблизительно 20 человек были задержаны после акции протеста перед офисом народного депутата Виктора Медведчука в Киеве. Собравшиеся зажигали файеры и бросали дымовые шашки. Перед зданием произошел взрыв и были раненые, однако полиция заявила, что во время акции взрывов «не было».

23 мая фашиствующие молодчики из «Нацкорпуса» совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», возглавлял акцию руководитель киевской городской организации «Нацкорпуса», майор полиции в отставке Сергей Тамарин. 

В свою очередь, Виктор Медведчук заявил, что национал-радикалы и так называемые активисты используют в Украине механизмы неправового государства, механизм силы и давления на власть в тех или иных вопросах.

А пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» отметила, что украинскую власть и Президента Украины Владимира Зеленского полностью устраивает монополия на насилие и убийство, которая находится в руках национал-радикалов.
ForUm

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