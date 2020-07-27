также в разделеПолитика
Нового посла США в Украине могут назначить до ноября 9
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске 23
Ельченко: История с импичментом Трампа не повредила Украине 10
Ельченко: РФ могут отключить от системы SWIFT 25
В Кремле разговор Путина и Зеленского назвали конструктивным и содержательным 19
НАБУ завело дело против нардепа от ОПЗЖ Мамояна 38
Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе 96
Медведчук: Нынешний Кабмин ведет страну к экономической и социальной катастрофе 17
Зеленский ветировал закон о создании резерва госслужащих 33
Посол: Поддержка Украины со стороны США после выборов президента не изменится 10
Ельченко рассказал, когда Зеленский может посетить США 18
Зеленский обсудил с Путиным новое перемирие и изменение Конституции Украины 51
Названа дата предвыборного съезда партии «Слуга народа» 12
Эксперт: Надежды на мир украинцы связывают с Виктором Медведчуком 152
В Днипре депутат от ОПЗЖ призвал провести «днипровский референдум» 265
Жвания записал новое видео: Мы использовали Майдан как массовку 45
Зеленский отреагировал на поджог дома Шабунина 45
Зеленский хочет, чтобы соглашение о режиме тишины подписал Путин 245

Полное прекращение огня по всей линии разграничения может стать существенным шагом на пути к достижению мира на Донбассе. Но этого может оказаться мало.

К сожалению, у президента Владимира Зеленского и его команды до сих пор нет нормального плана урегулирования конфликта на Донбассе и достижения мира в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал политолог Александр Лазарев.

По его словам, Зеленскому стоит прислушаться к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, который настаивает на том, что власть обязана создать необходимые условия для возвращения Донбасса. 

«Виктор Медведчук подметил правильную вещь, что возвращать нужно не территории, а людей. Людей со своей культурой, своими обычаями, своим образом жизни и образом мышления. Территория – это просто часть суши или воды, а вот нам нужно возвращать людей. А для этого необходимо создать благоприятные условия, чтобы эти люди хотели сюда вернуться. И в первую очередь это должны быть благоприятные культурные условия», - отметил политолог.

И именно культурная демократизация, и децентрализация станут теми факторами, которые объединят Украину.

«Необходимо провести культурную децентрализацию, потому что это и есть демократия. Мы должны наконец-то демократизировать Украину. Об этом и говорить Виктор Медведчук, что необходимо сшивать Украину, находить точки соприкосновения, которые могут объединить нашу страну», - подытожил Александр Лазарев.

Ранее Виктор Медведчук призвал Зеленского неукоснительно выполнять Минские соглашения.

«Минские соглашения ‒ это то, что надо выполнять, а не искать пути, как их обойти и перейти, как часто звучит, к сожалению, из уст президента, к варианту В или к варианту С, то есть к каким-то другим форматам или другим решениям, которые находятся вне действия или вне регулирования Минскими соглашениями», ‒ сказал Виктор Медведчук.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
37
Теги