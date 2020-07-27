Полное прекращение огня по всей линии разграничения может стать существенным шагом на пути к достижению мира на Донбассе. Но этого может оказаться мало.

К сожалению, у президента Владимира Зеленского и его команды до сих пор нет нормального плана урегулирования конфликта на Донбассе и достижения мира в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал политолог Александр Лазарев.

По его словам, Зеленскому стоит прислушаться к председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку, который настаивает на том, что власть обязана создать необходимые условия для возвращения Донбасса.

«Виктор Медведчук подметил правильную вещь, что возвращать нужно не территории, а людей. Людей со своей культурой, своими обычаями, своим образом жизни и образом мышления. Территория – это просто часть суши или воды, а вот нам нужно возвращать людей. А для этого необходимо создать благоприятные условия, чтобы эти люди хотели сюда вернуться. И в первую очередь это должны быть благоприятные культурные условия», - отметил политолог.

И именно культурная демократизация, и децентрализация станут теми факторами, которые объединят Украину.

«Необходимо провести культурную децентрализацию, потому что это и есть демократия. Мы должны наконец-то демократизировать Украину. Об этом и говорить Виктор Медведчук, что необходимо сшивать Украину, находить точки соприкосновения, которые могут объединить нашу страну», - подытожил Александр Лазарев.

Ранее Виктор Медведчук призвал Зеленского неукоснительно выполнять Минские соглашения.

«Минские соглашения ‒ это то, что надо выполнять, а не искать пути, как их обойти и перейти, как часто звучит, к сожалению, из уст президента, к варианту В или к варианту С, то есть к каким-то другим форматам или другим решениям, которые находятся вне действия или вне регулирования Минскими соглашениями», ‒ сказал Виктор Медведчук.