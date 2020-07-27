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Национальное антикоррупционное бюро 17 июля начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Суто Мамояна, сообщает пресс-служба НАБУ.

Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ.

Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019 Так, возможно занижение суммы на более чем восемь с половиной млрд грн, данных о стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе «Заречный» площадью 124 и 125 кв.м.

Предварительная правовая квалификация правонарушения: декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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