Национальное антикоррупционное бюро 17 июля начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Суто Мамояна, сообщает пресс-служба НАБУ.
Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ.
Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019 Так, возможно занижение суммы на более чем восемь с половиной млрд грн, данных о стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе «Заречный» площадью 124 и 125 кв.м.
Предварительная правовая квалификация правонарушения: декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время