В Украине настоящий обвал промышленного производства, и причина этого вовсе не пандемия коронавируса, как пытается уверить Кабмин, а проводимая им неадекватная политика. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Как отметил парламентарий, по данным Госстата, за первое полугодие 2020 года Украина потеряла 8,3% промышленного производства.

Наиболее значительный спад наблюдался в легкой промышленности (16,9%), машиностроении (22,2%) и в автопроме (30,8%).

«Такого падения украинская промышленность не знала с 2014 года», ‒ подчеркнул Медведчук.

По его словам, власть цинично обманывает народ, когда говорит, что причиной спада промышленного производства является пандемия коронавируса.

«Власть утверждает, что причина – пандемия коронавируса и что сейчас, выходя из карантина, украинская экономика якобы «восстанавливается». Все эти объяснения – циничный обман. Украинская промышленность снижала объемы производства весь прошлый год. Причины падения не были устранены и, соответственно, падение продолжилось и в текущем году», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что у правительства нет четкого плана, как выводить украинскую экономику из кризиса.

«Уже второй Кабмин при нынешней власти так и не удосужился разработать план выведения украинской промышленности из кризиса. Украина теряет сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютной выручки, недополученной из-за снижения экспорта, а правительство преступно бездействует», ‒ подчеркнул парламентарий.

По его мнению, подобное преступное бездействие может дорого обойтись украинскому народу.

«Продолжение такой неадекватной политики нынешнего Кабмина ведет страну к экономической и социальной катастрофе», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что попытка Евросоюза запретить развитие украинского машиностроения является свидетельством его колониальной политики по отношению к Украине.