В Софии в субботу, 25 июля, собрались тысячи людей, чтобы потребовать полной отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова. В других городах Болгарии также прошли антиправительственные акции.

Об этом пишет DW.

Митингующие вели себя агресивно. Они бросали в здание правительства помидоры и туалетную бумагу.

Накануне парламент Болгарии, который отклонил пять попыток объявить вотум недоверия правительству, внесенных оппозиционной Болгарской социалистической партией, ратифицировал план премьер-министра Борисова о перестановках в его кабинете. Заменены пять министров - внутренних дел, финансов, экономики, здравоохранения и туризма.

Это не остановило протестующих, которых поддерживает и президент Болгарии Румен Радев. Недовольные граждане и представители разных политических сил выходят на улицы болгарских городов уже 17-й день. Они обвиняют правительство страны в коррупции, а прокурора - в превышении полномочий.