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У главы офиса премьер-министра Болгарии выявили коронавирус, поэтому глава правительства ушел на карантин. Об этом сообщает портал Novinite в субботу, 25 июля.

«Деница Желева, председатель офиса премьер-министра Бойко Борисова, получила положительный тест на COVID-19. У премьера отрицательный тест, но он на карантине», - сказано в публикации.

Положительный тест на коронавирус Желева сдала после возвращения болгарской делегации из Брюсселя. Вскоре появилась информация, что повторный тест не выявил у Борисова коронавируса.

Напомним, что ранее ВОЗ зафиксировала новый рекорд COVID-19.
ForUm

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