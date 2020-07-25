Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, по сути, является единственным украинским политиком, который предлагает реальные пути урегулирования конфликта на Донбассе. И именно с ним большое количество наших сограждан связывает свои надежды на установление мира в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

По мнению эксперта, Зеленский и его команда пришли к власти с лозунгами установления мира, но так и не смогли выполнить своих предвыборных обещаний. А люди, которые поняли, что «слуги народа» не способны урегулировать конфликт на Востоке Украине, согласно соцопросам, теперь отдают предпочтение политическим силам, которые предлагают реальные шаги к достижению мира.

«За Зеленского голосовали в надежде на решение вполне конкретных проблем, которые фиксировала социология и тогда, и сейчас. Эти проблемы не решаются и, соответственно, начинает расти рейтинг у партии Медведчука, как у политической силы, с которой значительная часть избирателей связывает возможность решения этих проблем. И прежде всего проблем мира. По данным центра «Социальный мониторинг» более 22% украинцев именно с ОПЗЖ и Виктором Медведчуком связывают свои надежды на установление мира», - отметил Евгений Филиндаш.

По словам эксперта, такая поддержка абсолютно не случайна, ведь именно Виктор Медведчук постоянно предлагает и воплощает в жизнь различные инициативы по достижению мира на Донбассе.

«Медведчук известен, как автор многочисленных мирных инициатив. И именно с ним украинцы связывают надежды на мир. А это ключевая проблема, потому что от установления мира зависит все остальное», - подчеркнул Евгений Филиндаш.

Ранее Виктор Медведчук отметил, что рост рейтинга ОПЗЖ вызван конкретными усилиями партии по достижению мира на Донбассе.

«В вопросе мира и мирного урегулирования, который продолжает оставаться самым актуальным для наших людей, наша партия занимает своими действиями, программами и предложениями первое место среди всех партий», – отметил Виктор Медведчук.