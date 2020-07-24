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В Днипре появились рекламные билборды депутата и председателя фракции «За жизнь» городского совета Сергея Никитина с надписью: «Городу нужен Днепровский референдум».  

Фото билборда обнародовала внефракционный депутат Днипровского горсовета Анастасия Староскольцева, пишет «ЧЕСТНО».

22 июля на 59-й сессии Днипровского городского совета глава фракции «Европейская солидарность» Камиль Примаков обратился к начальнику СБУ области с просьбой объяснить, насколько заявления с билбордов о проведении днипровского референдума являются законными. Также он обратился к фракции «За жизнь».

«Я хотел бы обратиться к фракции ОПЗЖ объяснить позицию своих бордов по поводу  «Днипровского референдума». Я хотел бы напомнить всем, что Днипро был форпостом, остановившим «русскую весну». Любые шаги, чтоб раскачать ситуацию, объявить какие-то референдумы, будут очень жестко останавливаться», - выступил Примаков.

«Ни в коем случае мы не призываю к расколу города и Украины. Эта акция не по дестабилизации. Мы хотим, чтоб власть слышала людей, которые живут в городе», - пояснил Никитин.
ForUm

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