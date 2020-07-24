В Украине назрела необходимость пересмотреть договор с ЕС о Зоне свободной торговли, который уничтожает экономику страны, одновременно с этим необходимо возродить отечественную промышленность.

Об этом в интервью четырем телеканалам заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

«Напомню слова господина Зеленского, которыми он завершил свою инаугурационную речь: «Я всю сознательную жизнь вас веселил и делал, чтобы вы смеялись. Сейчас я сделаю всё, чтобы вы не плакали». При всем уважении к Владимиру Александровичу, у него не очень это получается. То, что страна превращается из бедной в нищую, это уже факт. Те процессы, которые идут в экономике и социальной сфере, – это тоже свидетельство этого факта», – сказал Виктор Медведчук.

Эти слова политика прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его мнению, после заявлений отдельных министров правительства Дениса Шмыгаля, сообщивших о необходимости локализации промышленного производства, со стороны ЕС прозвучал недвусмысленный намек о том, что этого делать нельзя.

«Поскольку есть некие обязательства в рамках Соглашения об Ассоциации. Поэтому было бы корректно и уместно пересмотреть некоторые базовые документы, на основании которых украинская власть взаимодействует с Брюсселем и, в меньшей степени, с Вашингтоном», – считает эксперт.

По его убеждению, надо отдать должное оппозиционным силам, в частности, ОПЗЖ, которые пытаются что-то изменить в этом направлении.

«Промышленное производство падает «стремительным домкратом». Сложно это изменить без изменения подходов во внешней политике и нормализации отношений с Российской Федерацией. Это – очевидные и простые вещи, о которых говорил Виктор Медведчук. Об этих вещах говорится уже порядка года, но нынешняя власть отказывается по каким-то причинам брать эти наработки», – резюмировал Дмитрий Марунич.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что оптимизм Кабинета министров Украины и непосредственно премьер-министра Дениса Шмыгаля – это всего лишь повод поговорить о своей якобы эффективной работе и любой ценой отсрочить собственную отставку.