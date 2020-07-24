Медицинская реформа, которую пытается проводить власть, противоречит Конституции Украины. Об этом на брифинге в Конституционном суде заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Василий Нимченко.

«Идет вопрос о принятии закона, который противоречит Конституции, ст. 49, которая однозначно предусматривает право граждан на получение медицинской помощи бесплатно. Что такое медицинская помощь? Этот закон вообще не содержит этого термина. Он содержит термин «медицинское обслуживание». Это не одно и то же. И не одно и то же, что и система здравоохранения. Это абсолютно разные правовые категории. И это должны были понимать авторы этого законопроекта. Мы все занимались этим вопросом, в том числе ОПЗЖ, чтобы не приняли. Но мы в меньшинстве. Они пошли на нарушение Конституции. Тем более, если они сказали о программе оказания медицинской помощи или медицинского обслуживания, то пусть скажут, где Конституция Украины предусматривает право Верховной Рады вообще принимать программу. Здесь они просто это прикрыли, чтобы прикрыть невыполнение ст. 49 Конституции», - подчеркнул он.