также в разделеПолитика
Венгрия дала Украине миллион гривен на ликвидацию последствий наводнений 13
Постановление о местных выборах вступило в силу 16
Межпарламентский диалог, который предлагает Медведчук, должен стать основой установления мира на Донбассе 77
Зеленский и президент Швейцарии отправились на Донбасс 47
В рекламе Трампа использовали фото с Майдана для иллюстрации хаоса 33
Подписание закона о «зеленом» тарифе заблокировано 30
Землянский: Зеленскому нечего ответить на вопросы, которые задает Медведчук 46
Партия Зеленского теряет Галичину и Юго-Восток. Надежда только на франшизы 426
Нардепы ОПЗЖ и «Слуги народа» обжаловали в КСУ создание НАБУ 27
Загородний: ОПЗЖ набирает силу и готова идти на все досрочные парламентские и президентские выборы 97
Палата представителей США приняла законопроект с санкциями против «Северного потока-2» 20
Зеленский рассказал о своем разговоре с луцким террористом 100
Дубинский: В «Слуге народа» пока не знают, как бороться с Кличко 17
Суд ООН продлил для России срок подачи ответа на иск Украины 33
Зеленский выполнил требование луцкого террориста 160
Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе 18
«Россия не против»: Зеленский в ближайшее время ждет даты нормандской встречи 31
Дубовой: Действующая власть находится под внешним управлением, потакает радикалам и держит нас за дураков 24

Народные депутаты Украины Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин 21 июля 2020 года направили председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову депутатский запрос относительно совершения уголовных правонарушений в связи с размещением и функционированием на территории Украины американских биолабораторий. В своем обращении парламентарии требуют возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями.

На своей странице в Facebook Ренат Кузьмин обнародовал факты, скрытые от широкой общественности украинскими властями. Так, в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году — уже 800, а в 2015-м только в одном Николаеве — ещё 100. В январе 2016 года в Харькове от нетипичного гриппа, схожего с коронавирусом, умерли 20 украинских военнослужащих, а более 200 человек были госпитализированы. Через два месяца от свиного гриппа в Украине погибли 364 человека. В 2017 году в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А.

Кроме того, Медведчук и Кузьмин отметили, что со стороны Соединенных Штатов американские биологические лаборатории в Украине курировали сенаторы Р. Лугар (в 2016 году Порошенко наградил его украинским орденом Свободы) и Б. Обама, впоследствии ставший президентом США. А со стороны Украины — высшие должностные лица государства и чиновники Министерства здравоохранения, включая и. о. министра — гражданку США У. Супрун. По имеющимся сведениям, именно Супрун «ликвидировала» в Украине санитарно-эпидемиологическую службу и способствовала американским военным в создании своих биолабораторий на базе ликвидированных украинских.

В своем запросе парламентарии особо подчеркнули, что глава СБУ и Президент обязаны разобраться в этих вопросах и дать четкие, внятные ответы, ведь речь идет не только о национальной безопасности Украины, но и о выживании всего человечества.

«Пора Президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом», — резюмировал Кузьмин на своей странице в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
44
Теги