Народные депутаты Украины Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин 21 июля 2020 года направили председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову депутатский запрос относительно совершения уголовных правонарушений в связи с размещением и функционированием на территории Украины американских биолабораторий. В своем обращении парламентарии требуют возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями.

На своей странице в Facebook Ренат Кузьмин обнародовал факты, скрытые от широкой общественности украинскими властями. Так, в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году — уже 800, а в 2015-м только в одном Николаеве — ещё 100. В январе 2016 года в Харькове от нетипичного гриппа, схожего с коронавирусом, умерли 20 украинских военнослужащих, а более 200 человек были госпитализированы. Через два месяца от свиного гриппа в Украине погибли 364 человека. В 2017 году в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А.

Кроме того, Медведчук и Кузьмин отметили, что со стороны Соединенных Штатов американские биологические лаборатории в Украине курировали сенаторы Р. Лугар (в 2016 году Порошенко наградил его украинским орденом Свободы) и Б. Обама, впоследствии ставший президентом США. А со стороны Украины — высшие должностные лица государства и чиновники Министерства здравоохранения, включая и. о. министра — гражданку США У. Супрун. По имеющимся сведениям, именно Супрун «ликвидировала» в Украине санитарно-эпидемиологическую службу и способствовала американским военным в создании своих биолабораторий на базе ликвидированных украинских.

В своем запросе парламентарии особо подчеркнули, что глава СБУ и Президент обязаны разобраться в этих вопросах и дать четкие, внятные ответы, ведь речь идет не только о национальной безопасности Украины, но и о выживании всего человечества.

«Пора Президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом», — резюмировал Кузьмин на своей странице в Facebook.