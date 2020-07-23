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На сегодняшний день у Владимира Зеленского нет плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. В то же время конкретные мирные инициативы предлагает и воплощает в жизнь председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказала политический эксперт Светлана Кушнир. 

«Однозначно власть выпустила из своих рук процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Парижское коммюнике не выполняется. Мирных инициатив со стороны власти, которые бы воспринимало общество, мы не слышим. В то же время мы видим, как ОПЗЖ и Виктор Медведчук все время продуцируют определенные инициативы и определенные вещи. И не просто формируют повестку дня, они воплощают все это. Мы можем вспомнить, как в начале работы Верховной Рады 9 созыва, Виктор Медведчук стал инициатором создания парламентской платформы, где объединились парламентарии стран Нормандской четверки для того, чтобы там обсуждать ситуацию на Донбассе, чтобы учитывать опыт разных стран по урегулированию подобных конфликтов», - отметила эксперт.

И при этом, добавила, что именно мирный план Медведчука должен стать дорожной картой по достижению мира на Востоке Украины.

«Должна быть единая платформа, которой как раз и может стать парламентский диалог, который предлагает Виктор Медведчук», - добавила Светлана Кушнир.

Ранее Виктор Медведчук отмечал, что Минские соглашения не выполняются из-за отсутствия у действующей власти политической воли.
ForUm

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