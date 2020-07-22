В Украине последние пять лет оппозиционные силы, в том числе партия «Оппозиционна платформа – За жизнь» были париями в парламенте.

Такое мнение в эфире 112 Украина озвучил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

«Бинарная система: «мы» и «они». Ты за «белых» или ты за «красных». То есть, парламент – не место для дискуссий. Вы там где-то, на галерке, мы вас не видим и общаться с вами не хотим. Поэтому и шла речь о том, что одним из первых законов должен быть принят «Закон об оппозиции», – пояснил свою мысль эксперт.

Также Землянский коснулся письма председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое обратило внимание общества на все обещания власти, которые до сих пор не выполнены.

«С перечнем всего того, что было обещано и чем по идее должен был этот год заниматься парламент, начиная с решения вопроса о мире. Главный вопрос, который стоял перед «слугами народа», не экономический, а вопрос мира. Который тянет за собой в том числе и развитие экономики государства. Он так и не был решен. Вторым вопросом стоял социально-экономический. Все «Роттердамы», «Дюссельдорфы», повышение качества жизни, уровня доходов... Все формулы остались, глобально ничего не изменилось», – продолжил политолог.

В связи с этим, Землянский недоумевает, итоги чего можно подводить, если не решены ключевые вопросы и не выполнены обещания «слуг народа».

«Вся политика на сегодняшний день проводится в логике предшественников «Армавир» – армия, мова, віра. Посмотрите, что сейчас происходит в парламенте, на заявления Офиса президента, со стороны МИД относительно переговоров трехсторонней контактной группы... Чем это отличается от господина Климкина, сидевшего во времена Порошенко в министерстве иностранных дел? И парламент говорит: «А мы ведь ничего не обещали!». На вопросы, которые задает Виктор Медведчук, Зеленскому ответить нечего. Это тупик, это угол, из которого выйти достаточно тяжело», – подытожил Валентин Землянский.

Напомним, 15 июня Виктор Медведчук в своем письме к Владимиру Зеленскому заявил, что успех президента зависит, в первую очередь, от сильной и профессиональной команды, рассчитывать глава государства может лишь на тех, кто умеет работать, профессионален и хочет добиться необходимого для Украины результата. Также Медведчук назвал три основных вызова, которые на сегодняшний день стоят перед главой государства.

17 июля Медведчук вновь обратился к Зеленскому с открытым письмом, в котором заявил, что для президента настало время решить, с кем он – с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в его защите.