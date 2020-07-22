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Партии, оппозиционные правящей «Слуге народа», гораздо популярнее ее в западных и восточных регионах Украины, а потому «слуги» на местных выборах не имеют шансов победить их и могут лишь договариваться с местными проектами о кооперации.

Об этом в беседе на канале «CapitalTV» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сложилось две оппозиции «Слуге народа». Обе они похожи тем, что практически являются представителями двух частей Украины. Оппозиция имени Медведчука фактически базируется на востоке Украины, при этом пренебрегает западным украинским электоратом или же понимают, что он недоступен, а оппозиция имени Порошенко готова расстаться с Донецком, Крымом и так далее, акцентируя внимание в основном на западном украинском электорате.

Понятное дело, что «Слуге народа» фактически ни там, ни там не придется, скажем так, бороться всерьез за симпатии избирателей. Поэтому, скорее всего, речь будет идти о каких-то франшизах, когда в местные советы будут проходить другие политические проекты, которые будут сателлитами по отношению к «Слуге народа», которые будут лояльные к «Слуге народа», но при этом вряд ли это будет действительно сама партия «Слуга народа», – считает политолог.
ForUm

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