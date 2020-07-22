На брифинге 21 июля 2020 года возле Верховной Рады народный депутат Юрий Загородный выступил с критикой работы власти, поддержав председателя ВР Дмитрия Разумкова, который заявил о плохой работе парламента: «Дмитрий Александрович подошел самокритично к работе Верховной Рады и имеет право поставить такую оценку. За год работы правительства было предательство национальных интересов Украины. Был нарушен одни из главных принципов Декларации о государственном суверенитете Украины, в которой четко записано, что материальной основой Украины является земля. Но правительством был принят Закон об открытии рынка и продажи земли».

Политик сказал, что политическое движение, которое он представляет, выполняет все свои предвыборные программы, поэтому доверие украинцев к ОПЗЖ растет: «Рейтинг нашей политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь» постоянно растет. Год назад при избрании Верховной Рады 9 созыва, наша политическая сила набрала 13,5% голосов, это второй результат. И сегодня рейтинг ОПЗЖ вырос почти на 10%. Это означает, что мы на правильном пути, что наши действия поддерживаются гражданами Украины. Я глубоко убежден, что впредь предательская политика нынешней власти, повлияет на снижение ее политического рейтинга».

Народный депутат считает, что власть должна услышать Мирный план по возвращению Донбасса в Украину, установления мира и восстановления территориальной целостности Украины. Также правительство должно прекратить антинациональную медицинскую реформу Порошенко - Супрун, так как она является геноцидом украинского народа.

«Владимир Зеленский должен ответить на письма Виктора Медведчука и сказать является ли он президентом Украины или добровольно уйти в отставку. Наша политическая партия набирает силу и сегодня находится в тех условиях, чтобы брать власть в свои руки и требовать отставки президента Украины, идти на все досрочные парламентские и президентские выборы. Наша политическая сила готова взять на себя ответственность за развитие Украины», - резюмировал Юрий Загородний.

Ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому касательно того чьи интересы он, на самом деле, защищает.