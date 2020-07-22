В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» от 14 октября 2014 № 1698-VII.
Как сообщается на сайте КСУ, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые положения Закона не соответствуют ряду статей Основного Закона Украины.
С текстом конституционного представления можно ознакомиться здесь.
Под представлением подписались нардепы ОПЗЖ и несколько «Слуг народа».
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