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В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» от 14 октября 2014 № 1698-VII.

Как сообщается на сайте КСУ, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемые положения Закона не соответствуют ряду статей Основного Закона Украины.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться здесь.

Под представлением подписались нардепы ОПЗЖ и несколько «Слуг народа».
ForUm

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