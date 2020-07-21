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На сегодняшний день президент Зеленский и его команда не способны навести порядок в стране, потому что находятся под внешним управлением Запада и потакают национал-радикальным молодчикам, которые, фактически, захватили улицы украинских городов.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил глава Луганской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ростислав Дубовой.

В частности, он напомнил, что эти важные вопросы, которые сегодня беспокоят украинское общество, в своем обращении к Зеленскому поднял председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.   

«Этим письмом Медведчук хотел донести не только президенту, но и людям, что то, что происходит наяву и то, что происходит кулуарно – это разные вещи. Власть продолжает нас держать за дураков, вешать нам лапшу на уши», - отметил глава Луганской облорганизации ОПЗЖ.

Он поддерживает мнение Виктора Медведчука о том, что нынешняя власть потакает национал-радикалам.

«То, что радикалы сегодня продолжают диктовать вопросы политики через улицу, это говорит о том, что мы находимся на пороге масштабной катастрофы. Власть должна показать силу и приструнить радикалов, что бы на улицах был порядок», - добавил Дубовой.

Однако, Зеленский не способен этого сделать так, как находится под внешним управлением Запада. 

«Главная проблема в том, что мы находимся под внешним управлением Запада. И у нас нет курса на построение независимой нейтральной и внеблоковой Украины», - подытожил Дубовой.

Ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук обратился к Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором призвал президента приструнить национал-радикалов, и избавиться от внешнего управления странами Запада.
ForUm

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