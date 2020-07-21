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Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины, сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня около 12:00 возле Верховной Рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина жидкостью зеленого цвета. Полицейские немедленно отреагировали на противоправные действия и задержали двух человек.

Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управления полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проверка продолжается.

 
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