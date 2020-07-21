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Нападение на народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олега Волошина говорит о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок, поэтому Президент Владимир Зеленский и его команда должны немедленно подать в отставку. Об этом, комментируя нападение на Олега Волошина и угрозы в адрес него самого и его помощницы, заявили в пресс-службе ОПЗЖ.

В партии напомнили, что сегодня народного депутата Олега Волошина перед Верховной Радой Украины облили зеленкой, ему и его помощнице открыто угрожали в присутствии сотрудников полиции.

«Когда подобные события происходят в центре Киева, перед зданием Верховной Рады Украины, при работниках правоохранительных органов, можно сделать только один вывод: насилие, которое взращивала и поддерживала власть Порошенко и которое вполне устраивает команду Зеленского, чувствует себя совершенно свободно. Опираясь на поддержку своих заокеанских хозяев во главе с Соросом и многочисленными псевдодемократическими грантоедскими институтами, осознавая свою безнаказанность, национал-радикалы идут на все более циничные и демонстративные акции», – убеждены в политсиле.

Это нападение, считают в ОПЗЖ, – месть за принципиальную позицию Олега Волошина в вопросах борьбы против внешнего управления Украиной, за восстановление суверенитета и независимости нашей страны.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства, во время осуществления ими своих полномочий.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку», – заявили в партии.
ForUm

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