Заявления главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили о проведении в Украине очередной кардинальной судебной реформы не предвещают ничего хорошего судебной системе и стране в целом. Так читает экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель Высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колисниченко.

«Подобные заявления только вредят шансам на укрепление судебной системы и ее независимости. Каждый, как только приходит к власти, ищет виновного во всем, что происходит в государстве – и это снова судебная система. Судебная система, несомненно, несет определенную ответственность… но это не значит, что нужно начинать с замены людей. Нужно менять отношение к судебной системе. К ней нужно относиться как к важной институции, действующей в рамках закона», - полагает бывший судья.

«Боюсь, очередная «реформа» еще больше усугубит ситуацию и в стране фактически будет ликвидирована судебная система. Резерва кадрового уже нет. Какой успешный юрист сегодня пойдет в суд? Посмотрите, что говорят, что пишут о судьях: что их, мол, вешать нужно! Какое отношение формируется к судьям! По этой причине успешный юрист – человек, который себя ценит, имеющий авторитет и знания, не пойдет в профессию», - переживает он.

Колесниченко выступает за эффективный контроль за судебной системой, но против подмены его давлением.

«Нужно создать механизм быстрого реагирования на нарушения. Нельзя, чтобы судебная система была за границами контроля других ветвей власти, гражданского общества. Но когда приходит так называемое «гражданское общество» и сидит с автоматами в зале судебного заседания, то о каком независимом суде и о каком правосудии может идти речь?» - возмущен юрист.

Судебная система, по его мнению, не может всем нравится, «это не барышня». По мнению Колесниченко, это должна быть институция, которая прагматично работает исключительно в рамках действующего законодательства.

Он скептически относится участию в реформировании судебной системы иностранных консультантов.

«Я этих «помощников» вижу уже 20 лет… Но они хоть за одну реформу отчитались? Подвели итоги того, что они сделали? В прошлом декабре я был в Страсбурге в Совете Европы, встречались с группой евродепутатов. И вот один евродепутат, который активно и давно сотрудничает с Украиной по части правосудия, начал рассказывать, какой у нас такой-сякой суд. А я ему говорю: - Вы, наверное, забыли, что я тут уже не первый раз. При разных президентах, начиная с Ющенко, Вы каждый раз об этом говорили, но каждый раз забываете о том, что было до этого. Чьи рекомендации мы выполнили, которые не сработали? Ваши? Ваши! А почему же Вы сейчас о них забываете или для Вас реформа важна как процесс, а не как результат?», - рассказал он.

«Я с ними десятки раз говорил, они утверждают, что у нас судебная система не соответствует европейским стандартам и ценностям. Я говорю: - Покажите нам страну, копию судебной системы которой вы рекомендуете? Давайте французскую? Они: – Нет! - Давайте немецкую, швейцарскую. А они: - Нет, вам не подходит.

А почему? То есть нам рекомендуют то, что ни у кого не работает. Я не понимаю, для чего они ставят эти эксперименты.

Если сейчас Саакашвили хочет всех и вся уволить, и поставить других, это тоже работать не будет. Нужно принципы роботы поменять, сделать судебную власть независимой», - полагает специалист.

Еще более негативно бывший судья относится к участию в судебной реформе всевозможных грантовых активисты.

«Когда говорят о реформах «грантоеды», то я вспоминаю анекдот о зубном враче, который сыну передавал свою профессию. Старый зубной доктор оставил вместо себя сына, недавно окончившего мединститут, и уехал в отпуск. Возвращается, а сын ему заявляет:

- Я тут Рабиновича вылечил. Ты его тридцать лет лечил, а я его - за один месяц!

- Идиот! Я на его зубах тебя выучил, машину купил, дачу построил... А ты его... вылечил!!!

Вот приблизительно такая ситуация сейчас происходит. Результат их не интересует, их интересует продолжение «реформ», - убежден бывший судья.

Он также считает незаконной идею предоставить право отбора украинских судей иностранцам.

«Это абсолютно незаконно, это неконституционно. Думаю, что нужно вернутся на 3-4 шага назад, вернуться к региональным квалификационным комиссиям, которые будут формироваться из самых судей, представителей местных властей, представителей исполнительной вертикали, например, Минюста, и представителей адвокатского сообщества. Нужно вернутся к истокам формирования судейского корпуса с участием тех, кто будет в дальнейшем пользоваться услугами судей. Думаю, время настало и для прямых выборов судей первой инстанции или же выборов их местными советами. Но на 10 лет и пожизненно не назначать», - предлагает Колесниченко.

Он считает, что у Украины есть все шансы провести успешную реформу силами отечественных специалистов.

«Наши болезни и диагноз мы знаем. Мы знаем, как лечить, у нас свои подходы и видение по поводу того, что такое справедливость. Иностранец совсем по-другому смотрит на многие вещи, которые у нас происходят… Я не против представителей других государств, но их участие в проведении судебной реформы не должно быть решающим», - убежден бывший глава ВСЮ.