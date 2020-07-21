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Украине необходимо остановить выплаты Международного валютного фонда, но правительство слуг Джорджа Сороса не может на это пойти.

Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук. 

«Вот смотрите, когда началась борьба с коронавирусом, пандемия, и весь мир, все страны без исключения начали эту борьбу с коронавирусом, то в том числе и МВФ создавал специальные международные группы, многие страны обратились для предоставления помощи как раз для борьбы с коронавирусом. В это время у нас идут переговоры по получению кредита stand-by, хотя раньше он имел другой статус, для развития экономики. А кредит stand-by – это фактически получить деньги для того, чтобы отдать. Отдать в виде обслуживания долгов, процентов, и возврата долгов, которые по временным лагам необходимо выполнить в течение ближайшего времени. Так вот, когда обсуждался этот вопрос, мы одним из пунктов, наша партия, антикризисного плана предусмотрели, что необходимо поставить вопрос ребром. И мы говорили об этом и прежнему премьер-министру, и настоящему о том, что сегодня то время, когда Украина имеет полное право, причем не пострадав впоследствии авторитетом государства, поставить вопрос: в тяжелейших условиях, с которыми мы столкнулись, нам необходимо реструктуризировать долги как минимум для того, чтобы сегодня не выплачивать те суммы (мы уже выплатили около 3 млрд долл. только в этом году) в условиях борьбы с коронавирусом», – отметил он.

Политик подчеркнул, что нужно остановить эти выплаты и перенести их на следующий год.

«А может быть, и на последующий с учетом падения экономики, с учетом недополучения доходной части бюджета, с учетом того, что была остановлена работа фактически 700 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. 700 тысяч, вдумайтесь! Без всяких компенсаций.

Но правительство, которое, я уже сказал, на 80% состоит из слуг Сороса, именуемых якобы официально «слугами народа», оно же не может на это пойти. Та часть в парламенте, которая сегодня отвечает за внешнее управление и содержится или содержалась на гранты международных финансовых организаций, она, естественно, не может поддержать такой политики и такого отношения к МВФ», – добавил Медведчук.
ForUm

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