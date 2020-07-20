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Политика действующей власти направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, ее тотальное ограбление, унижение и распродажу.

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя заявление нардепа от «Слуги народа» Галины Третьяковой о необходимости легализации проституции.

Политик подчеркнул, что Галина Третьякова, запомнившаяся своими людоедскими заявлениями о «детях низкого качества» и стерилизации граждан, не только не сложила полномочия председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики и вопросам прав ветеранов, но и продолжает продвигать новые инициативы партии.

«В этих вопросах Третьякова пользуется полной поддержкой Президента Владимира Зеленского и коллег по партии, чем бравирует на своей странице в социальной сети Facebook, поскольку является одним из рупоров для продвижения самых бесчеловечных и отвратительных практик. То, что такой человек продолжает возглавлять парламентский комитет, занимающийся социальной политикой, ‒ несмываемое клеймо на всей власти Зеленского и его команды», ‒ отметил политик.

Он также напомнил, что в этот раз Третьякова выступила за легализацию проституции. «Данная инициатива занимает законное место в политике власти Зеленского, направленной на легализацию игорного бизнеса, поддержку ЛГБТ. Следующим шагом, вероятно, станет легализация наркоторговли», – предположил Медведчук.

Парламентарий считает, что легализация проституции в стране, которая усилиями этой власти поставлена на грань нищеты, – это не легализация отрасли, а принуждение к тому, чтобы на фоне безработицы и безденежья торговали своим телом.

«Очередное резонансное заявление Третьяковой и поддержка со стороны Президента Зеленского и фракции, которой она кичится, свидетельствуют о том, что это не просто безответственное заявление, а системная государственная политика, проводимая Президентом и отвечающая требованиям заокеанских хозяев Украины, которые осуществляют внешнее управление нашей страной», – подчеркнул Медведчук.

Народный депутат также указал на то, что спешка, с которой выдвигаются подобные инициативы, была бы неуместна даже в сфере секс-услуг.

«Но "слуги народа" торопятся пролоббировать одну за другой безнравственные и аморальные нормы, потому что понимают: срок их власти ограничен, и Украинский народ не позволит подобных циничных издевательств над собой», – уверен политик.

Как отметил парламентарий, политика нынешней власти направлена отнюдь не на создание успешной страны, а на унижение украинцев и распродажу Украины.

«Наблюдая за потугами "слуг народа" во главе с Президентом Зеленским, можно сделать единственный вывод: их политика направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, ее тотальное ограбление, унижение и распродажу. Это команда могильщиков Украины, команда ликвидации нашего государства как независимого, суверенного, правового, демократического и социального», – подытожил Виктор Медведчук.
ForUm

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