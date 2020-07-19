также в разделеПолитика
Блогер Азарова: Скандальная эскортница Багирова, помощница Кличко, задержана с наркотиками 11
Нардепы Слуги народа работают над законопроектом об оппозиции 10
Медведчук: Американцев не интересует сильная Украина, им нужна слабая Россия 31
Кадыров - Зеленскому: Вам придется подтвердить свои извинения 28
Медведчук: Заявления о передаче президентских резиденций детям или перенос Администрации президента в Украинский дом – это маразм 64
Медведчук: Послушайте, на каком языке говорят депутаты, которые бьют себя в грудь, что они патриоты 49
Степанов инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА 26
Юрист: Иностранцы не должны вмешиваться в реформу судебной системы Украины, у нас независимое государство 60
Юрист: Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы 26
У «Голоса» – две кандидатуры в мэры Киева 34
Разумков созывает внеочередную сессию Рады 79
Российские пранкеры пытались поговорить с Дудой от имени Зеленского 31
В МИД назвали внезапную проверку боеготовности войск РФ «угрозой силой» 115
Малайзия призвала мир не политизировать процесс по делу MH17 49
Рада ушла на каникулы 24
ВР призвала мир осудить голосование за «обнуление» Путина в Крыму 23
Рада сократила количество районов в Украине 415
МИД призывает РФ признать свою ответственность за сбитие МН17 36

Соглашение об ассоциации с Европейским союзом ведет к разрушению экономики Украины, а процветания и пути в Европу нет. 

Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Ребята, там вы договор о зоне свободной торговли подписали? Подписали в 2014 году. Вступил в действие первый … Вступил. Что он предполагал? Я говорил об уничтожении экономики Украины. Они говорят – процветание и путь в Европу. Но ни процветания, ни пути в Европу нет, а экономику и социальную сферу уничтожили. Все. Дальше что? Какие еще эксперименты? Давайте поговорим об экспериментах над страной. Поэтому, когда вы спрашиваете, я вам отвечаю – надо радикально изменить экономическую систему», - указал парламентарий.

Медведчук подчеркнул, что «более того, если речь идет о ЕС, надо принять примеры оптимальные, практически положительные для многих стран взаимоотношения с тем же ЕС в экономической сфере, которые называются система взаимных преференций GSP, так, как это делает Армения. Армения, кстати, член Евроазийского экономического союза. И при этом у нее по этому формату взаимных преференций существует активное взаимодействие с ЕС и в вопросах экспорта и импорта, и при этом нет ограничения для того, чтобы экономически взаимодействовать с другими странами».

«Ведь я еще раз повторяю, в Евроазийском экономическом союзе есть Армения, она сотрудничает активно и более эффективно с ЕС, чем Украина. А Украина через зону свободной торговли ограничила себя и приостановила действие ЗСТ с странами СНГ и Россией. Она обрезала себе возможности экономические, так как присоединилась к санкциям ЕС по отношению к России. А Россия ввела санкции в результате этого в отношении Украины. Если мы этого не сделаем, то у нас нет других выходов, потому что, когда я говорил, что мы должны возвращаться на путь восстановления высокотехнологических отраслей индустриализации страны, промышленного производства, машиностроения. Возьмем цифры из экспорта. В 2011 году – почему я не говорю в 2012-м, потому что там было падение. Самый большой экспорт был в страны ЕС, когда не было никакой ЗСТ, в 2011 году, по итогам 2011 года. Он составлял 17,2 млрд долл. – весь экспорт в ЕС. В 2012 и 2013 он был 16 с чем-то, он упал. Так вот, взять лучший экспорт за все годы в ЕС. А давайте 2019-й, сколько в 2019-м? 20,3 млрд. На 2 млрд вырос экспорт. Стоп, так у нас же ЗСТ с ЕС, у нас же льготы, у нас беспошлинный ввоз продукции, правда, заканчивается там во второй половине января. И все. Как же? Чего мы добились?», - подытожил народный депутат. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги