Американцев не интересует сильная Украина, им нужна слабая Россия. Об этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам «112 Украина», ZIK, NewsOne и «Интер».

«Поэтому и возникает сегодня вопрос о том, что если мы строим такое государство, как этого хотят американцы, - а они хотят действительно, они говорят: "у вас большое будущее аграрной страны». Почему страна с таким промышленным, индустриальным потенциалом в 90-х, еще в 2000-х и даже еще сейчас должна быть аграрной державой? Потому что этого хочется за океаном. Ну, мы же знаем, почему это хочется. Им хочется, потому что они хотят сегодня - их же не интересует успешная Украина, их не интересует сильная Украина - их интересует слабая Россия. И они будут все делать на этом плацдарме, именуемом ими в геополитическом контексте как плацдарм для использования противостояния с Россией. Вот и все. И поэтому их не интересует экономика», - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что такое отношение США к Украине схоже с отношением и Евросоюза.

«Это то же самое, что Евросоюз, который ведет себя, ну, я назвал о том, что как колониальная власть в Украине, которая требует выполнения Соглашения об ассоциации и говорит: «Как, вы посмели заложить какую-то основу или укрепить вопросы промышленного производства и возможности, или восстановления, или создания сегодня части комплектующих для промышленного производства? Нет. Кто вам это разрешил? Читайте Ассоциацию и Соглашение. Там так написано. Там так записано». Поэтому огромное сожаление по поводу того, что происходит при господине Зеленском в вопросах суверенитета и независимости, и естественно, что в том числе его выступление в Верховной Раде - это больше означает пиар», - сказал политик.