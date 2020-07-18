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Послушайте, на каком языке говорят депутаты, которые бьют себя в грудь и считают, что разговаривать на украинском языке - это первый, последний и единственный признак патриотизма. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалам «112 Украина», ZIK, NewsOne и «Интер».

«Обратите внимание, о русском и о языках национальных меньшинств. Там ведь сказано как? Что на территории Украины гарантируется развитие, использование, подчеркиваю, защита русского и других языков национальных меньшинств. Выделено. Почему выделено? Да все очень просто. Даже при переписи 2001 года 29,6% считали русский язык родным. А смотрите социологию последних лет, последних месяцев?», - сказал он.

По его словам, "мы же видим, сколько общаются на русском языке. И это еще с учетом того - мы же должны это понимать, что очень многие люди, когда говорят «нет, мы общаемся дома и на русском, и на украинском».

«Вот по кулуарам ВР походите - сейчас у вас нет такой возможности, с учетом коронавируса ограничено, - и послушайте, на каких языках разговаривают народные депутаты, которые бьют себя в грудь и рассказывают по поводу того, что они такие патриоты. Почему-то считается, что разговаривать на украинском языке - это первый, последний и единственный признак патриотизма. Не дело в интересах страны, не поступки в интересах людей, а именно там принадлежность к языку. Ну, это, наверное, осталось еще от Порошенко, вот эти его лозунги, с которыми он шел», - добавил народный депутат.
ForUm

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