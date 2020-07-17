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Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Валерий Гнатенко уверен, что за время своей каденции действующий президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

В частности, Валерий Гнатенко поддерживает мнение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о том, что Зеленский не выполнил свое основное предвыборное обещание: не вернул Украине мир. И поэтому Зеленский должен подать в отставку.  

«То, что говорит Виктор Медведчук, то был бы лучший вариант для страны просто извиниться (Зеленскому) за те лозунги, за те обещания, которые были даны на предвыборных кампаниях по поводу, в первую очередь, восстановления мира. И сказать, что мы не справились и не можем справиться с поставленной задачей», - отметил нардеп.

При этом, добавил, что, к сожалению, Зеленскому не хватит смелости для такого шага. Он и его команда до последнего будут цепляться за власть и вредить украинскому народу. 

«Это, наверное, было бы правильно, честно, но такого никогда не будет. Добровольно власть никто не отдавал. Будут упираться, до последнего вредить стране, портить ситуацию и 4 года будут утеряны для всех украинцев», - добавил Валерий Гнатенко.

Ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому, что его главная задача – достижение мира на Донбассе.
ForUm

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