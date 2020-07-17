В своем уже стремительном электоральном падении партия «Слуга народа» потеряла монополию на народное доверие. Так политический обозреватель Алексей Куракин в своем блоге на сайте «Корреспондент» прокомментировал партийные рейтинги Центра Разумкова.

«Сегодня за «слуг» готовы голосовать лишь 30,3% (из тех, кто определился в своих симпатиях). А ведь еще год назад в парламент можно было провести даже обычное бревно с наклейкой «Зе!». Ведь на выборах «слуги» взяли – 43,16 %!», - написал он.

На контрасте с Зеленским и «слугами народа», пишет Куракин, партия Медведчука «Оппозиционная платформа» демонстрирует лучшую динамику среди всех политических сил.

«А потеря подобной монополии неизбежно сопряжена с ростом влияния достойного соперника… И такой конкурент есть – партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». Если год назад второй по численности фракции в парламенте доверили свои голоса 13,05% избирателей, то сегодня рейтинг ОПЗЖ вырос до 21,8%. Кстати, наилучшая динамика роста среди всех основных политсил в Украине!», - заключил журналист.

Куракин прогнозирует, что неизбежный провал «зеленских» на электоральное дно может спасти только чудо, а ОПЗЖ будет неизбежно наращивать свою силу. «Прежде всего, за счет перетока разочаровавшихся в «слугах» избирателей», - поясняет автор.

Куракин аргументирует, что большинство избирателей, разочаровавшихся в Зеленском и «Слуге народа», переходят именно к партии Медведчука.

«Анализ по регионам показывает, что абсолютное большинство избирателей Зеленского и СН переходят к партии Медведчука. Например, на Донбассе «слуги» потеряли 4,1 %, а рейтинг ОПЗЖ вырос на 4,98 %. На Востоке «слуги» потеряли почти 20 % - большинство этих избирателей перешли к партии Медведчука. Вот почему на Востоке рейтинги партий Медведчука и Зеленского вообще сравнялись - примерно по 30 % у каждого», - анализирует журналист результаты соцопросов.

«Кроме голосов «зеленых», Медведчук забирает еще и вчерашних избирателей «Оппозиционного блока», поскольку Ахметов и Новинский закрыли свой проект», - добавил он.

Куракин поясняет, что рост рейтинга «Оппозиционной платформы - За жизнь» происходит именно за счет вчерашних избирателей «Слуги народа». С Порошенко у Зеленского разный электорат, а к Тимошенко избиратели не идут - поэтому ее рейтинг не растет.

«Естественно, напрашивается вполне очевидный вывод – больше всего голоса перетекают к «Оппозиционной платформе – За жизнь». Именно от «слуг». Так как избиратели Зеленского не будут голосовать за Порошенко - они воспринимают их как конкурентов, а к Тимошенко, как видим, они не идут, потому что рейтинг ее не растет», - сделал вывод политический обозреватель Алексей Куракин.