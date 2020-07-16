Если Украина выйдет из Минских договоренностей, будет вообще непонятно, как мы будем двигаться дальше в мирном урегулировании и вопросе реинтеграции Донбасса. Об этом в эфире 112 Украина заявил политический аналитик, глава «Союза молодых сил» Виталий Романченко.

«Виктор Медведчук прав в том, что на сегодняшний день нет другого варианта (плана В или плана С). Есть конкретные обязательства, которые взяла на себя украинская сторона. Если Киев говорит о том, что есть вещи, которые не выполняет Россия, Москва показывает документ – этот пункт не выполняется, другой... Давайте и мы подготовим такой же документ. Садимся за стол переговоров – согласовываем», – считает эксперт.

По его мнению, движение в вопросах решения проблем Донбасса должно продолжаться.

«А Украина сегодня дошла до такого состояния, когда то, что происходит на Донбассе (в Луганске, Донецке) воспринимается как норма. Этого быть не должно, там точно такие же граждане Украины, как и мы, которые нуждаются в защите государства и на этих территориях тоже есть интересы нашего государства», – добавил Романченко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщившего, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках минского процесса.

Политик напомнил, что внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.